أديل تعود لإحياء الحفلات في كانون الثاني

أعلنت نجمة الغناء البريطانية أديل، إحياء سلسلة من الحفلات في لاس فيغاس ابتداء من كانون الثاني 2022، فيما ستكون أول عروضها الحية منذ عام 2017.وستحيي أديل حفلين نهاية كل أسبوع من 21 كانون الثاني المقبل إلى 16 شباط في فندق سيزر بالاس بالمدينة الصحراوية.وقالت معلنة عن حفلات "نهايات الأسابيع مع أديل" على "تويتر": "أراكم في سيزر بفيغاس".يأتي الإعلان عن الحفلات، بعد النجاح الساحق لأحدث ألبومات أديل "30" في وقت سابق من نوفمبر، الذي كان الأكثر مبيعاً في أسبوعه الافتتاحي في 30 دولة، حيث بيعت 261 ألف نسخة، ليصبح بذلك رابع ألبوم للنجمة يحتل صدارة ترتيب مبيعات الألبومات.وحافظت أديل على تصدرها سباق الأغنيات المنفردة مع أغنيتها الجديدة "إيزي أون مي" لمدة 6 أسابيع، محطمة بذلك رقمها القياسي الشخصي الذي حققته عبر أغنيتها "ساموان لايك يو"، عندما ظلت في المركز الأول 5 أسابيع.