عبر التلفاز...مروان خوري يعلن الصلح مع إليسا (فيديو)

#مروان_خوري مع #صاحبة_السعادة حاليا بشتغل على اكتر من اغنية مع #اليسا لمرجع نعيد اللى ناس حبته
والنجمة #اسعاد_يونس لاليسا "ياست اليسا انا بعزمك مع مروان وهأكلك ملوخية وهدلعك وحمام محشى واشربك شربات لوز " اتفقنا @elissakh @isaad @iMarwanKhoury pic.twitter.com/73CA3BSypS
— rania ahmed (@rani2290) December 1, 2021
#مروان_خوري مع #صاحبة_السعادة حاليا بشتغل على اكتر من اغنية مع #اليسا لمرجع نعيد اللى ناس حبته
والنجمة #اسعاد_يونس لاليسا "ياست اليسا انا بعزمك مع مروان وهأكلك ملوخية وهدلعك وحمام محشى واشربك شربات لوز " اتفقنا @elissakh @isaad @iMarwanKhoury pic.twitter.com/73CA3BSypS