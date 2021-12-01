عبر التلفاز...مروان خوري يعلن الصلح مع إليسا (فيديو)

أعلن الفنان اللبناني مروان خوري الصلح مع الفنانة اللبنانية إليسا، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الممثلة المصرية إسعاد يونس.وتوجهت إسعاد لـ إليسا قائلة: "يا ست اليسا انا بعزمك مع مروان وهأكلك ملوخية وهدلعك وحمام محشي واشربك شربات لوز اتفقنا".فأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن حديث إسعاد في صفحتها الخاصة على "تويتر"، كان نشره أحد المتابعين وعلّقت: "ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام... وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل".