فنون ومشاهير

أولاد أصالة يغنون معها على المسرح.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صوراً جديدة من حفلتها الأخيرة في مصر على حسابها على تطبيق انستغرام.

A post shared by Assala (@assala_official)


 
 

وكان لافتا ظهور أولادها معها على المسرح حيث شاركوها غناء أغنيتها "60 دقيقة حياة".

 

 

وعلّقت أصالة على الصور قائلة: "حفلة بالنسبة إلي جديدة من نوعها بمعنى الناس ما كانت قاعدة عالكراسي وكمّلوا السهرة واقفين.. وجوه الحضور مبارح كان فيه إشعاع حب وفرح وطاقة غير عاديّة.. انصهرنا سوا لوقت وصلنا للسّعادة المنتظرة واللي كل حدا فينا بيسعى لها. حفلة حلوة كتير بتمنّى للقائمين عليها كلّ التوفيق والنجاح والإستمراريّة..".

 

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