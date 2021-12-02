أشهر حالات الانفصال بين المشاهير في العام 2021

شهد هذا العام العديد من حالات الانفصال بين أزواج وأحباء من المشاهير على مستوى العالم، نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pagesix".-جيجي حديد وزين مالكانفصلت عارضة الأزياء جيجي حديد عن المغني زين مالك ووالد ابنتهما خاي بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات، بعد أن اتهمت والدة جيجي مالك بضربها خلال مشاجرة وقعت بينهما في أواخر سبتمبر.-إيلون ماسك وجرايمزانفصل الرئيس التنفيدي لشركة " Tesla " عن جرايمز في ايلول، بعد علاقة استمرت لمدة ثلاث سنوات.-بيل وميليندا جيتسأعلن رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة " Microsoft "بيل جيتس وزوجته ميليندا انفصالهما بعد زواج دام لمدة 27 عامًا .-جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيزانفصلت النجمة جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، بعد أربع سنوات من العلاقة العاطفية مؤكدين أنهما أصبحوا أصدقاء.كيم كاردشيان وكاني ويستانفصلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان عن زوجها المغني كاني ويست بعد سبع سنوات من الزواج، وإنجاب أربعة أطفال وذلك بعد معاناته مع مرض اضطراب ثنائي القطب .