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فنون ومشاهير
أشهر حالات الانفصال بين المشاهير في العام 2021
Lebanon 24
02-12-2021
|
05:00
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شهد هذا العام العديد من حالات الانفصال بين أزواج وأحباء من المشاهير على مستوى العالم، نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pagesix".
-جيجي حديد وزين مالك
انفصلت عارضة الأزياء جيجي حديد عن المغني زين مالك ووالد ابنتهما خاي بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات، بعد أن اتهمت والدة جيجي مالك بضربها خلال مشاجرة وقعت بينهما في أواخر سبتمبر.
-إيلون ماسك وجرايمز
انفصل الرئيس التنفيدي لشركة " Tesla " عن جرايمز في ايلول، بعد علاقة استمرت لمدة ثلاث سنوات.
-بيل وميليندا جيتس
أعلن رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة " Microsoft "بيل جيتس وزوجته ميليندا انفصالهما بعد زواج دام لمدة 27 عامًا .
-جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز
انفصلت النجمة جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، بعد أربع سنوات من العلاقة العاطفية مؤكدين أنهما أصبحوا أصدقاء.
كيم كاردشيان وكاني ويست
انفصلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان عن زوجها المغني كاني ويست بعد سبع سنوات من الزواج، وإنجاب أربعة أطفال وذلك بعد معاناته مع مرض اضطراب ثنائي القطب .
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