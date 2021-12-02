فنون ومشاهير

أشهر حالات الانفصال بين المشاهير في العام 2021

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-892565-637740283102008058.jpg
Doc-P-892565-637740283102008058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد هذا العام العديد من حالات الانفصال بين أزواج وأحباء من المشاهير على مستوى العالم، نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pagesix".
 
-جيجي حديد وزين مالك
 
انفصلت عارضة الأزياء جيجي حديد عن المغني زين مالك ووالد ابنتهما خاي بعد علاقة استمرت لمدة خمس سنوات، بعد أن اتهمت والدة جيجي مالك بضربها خلال مشاجرة وقعت بينهما في أواخر سبتمبر.


-إيلون ماسك وجرايمز
 
انفصل الرئيس التنفيدي لشركة " Tesla " عن جرايمز في ايلول، بعد علاقة استمرت لمدة ثلاث سنوات.
 

-بيل وميليندا جيتس
 
أعلن رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة " Microsoft "بيل جيتس وزوجته ميليندا انفصالهما بعد زواج دام لمدة 27 عامًا .

 
-جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز
 
انفصلت النجمة جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، بعد أربع سنوات من العلاقة العاطفية مؤكدين أنهما أصبحوا أصدقاء.
 
 
كيم كاردشيان وكاني ويست
 
انفصلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان عن زوجها المغني كاني ويست بعد سبع سنوات من الزواج، وإنجاب أربعة أطفال وذلك بعد معاناته مع مرض اضطراب ثنائي القطب .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:31 | 2021-12-02
08:21 | 2021-12-02
08:00 | 2021-12-02
06:39 | 2021-12-02
06:30 | 2021-12-02
04:00 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website