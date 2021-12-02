بعد تغييره كلمات أغنيته "بنت الجيران"... احالة عمر كمال الى التحقيق في مصر

لم يمرّ تغيير كلمات "بنت الجيران" من قبل مطرب المهرجانات عمر كمال مرور الكرام. فماذا حدث بالتفصيل حتى تم احالة عمر كمال للتحقيق في بلده مصر؟"اشرب تمور وحليب"خلال غنائه على مسرح موسم الرياض في السعودية، قام كمال بإستبدال عبارة "أشرب خمور وحشيش " إلى "أشرب تمور وحليب"، مبرراً ذلك أنها "لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها وتنفيذ تعليمات سيادة النقيب هاني شاكر وفي القاهرة بنقول من غيرك مش هعيش".تصريح كمال فجّر أزمة جديدة مع نقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن كلامه يحمل لإساءة لمصر. فقررت النقابة برئاسة هاني شاكر تحويل كمال إلى التحقيق.وقالت في بيان إن "مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد"، مشددة أن "مصر لا تُهان". وأوضحت أن "شاكر طلب من كمال تغيير الكلمات من قبل بسبب خطورتها على القيم والأخلاق".وعقب هذا القرار فلن يكون بإمكان كمال الغناء في مصر مرة جديدة، حتى مثوله أمام اللجنة القانونية في النقابة للتحقيق في الحدث.أول تعليق من عمر كمالبعد احالة عمر كمال للتحقيق، نشر عبر حسابه على انستقرام فيديو علق فيه على القرار، وسأل: "أنا أهنت مصر في إيه؟ هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ"، متابعاً: "قولت تمور وحليب لأن السعودية معروفة بالتمر والقهوة العربي، وفي الحرم بيستقبلونا بالحليب". وأكد انه "مستعد لأي تحقيق من نقابة الموسيقيين لتوضيح كل هذه الأمور.