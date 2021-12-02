أحمد حلمي يهنئ شقيقته بعيد ميلادها.. تعرفوا اليها

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة تجمعه بشقيقته، لتهنئتها بعيد ميلادها، وعلّق على الصورة قائلاً: "أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الأخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة".





وتفاعل جمهور أحمد حلمي مع الصورة حيث علّق عدد منهم على وجه الشبه بين نجمهم المفضل وشقيقته، وفيما قال أحد متابعيه: "فولة واتقسمت نصين"، كتب آخر: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض". وتفاعل جمهور أحمد حلمي مع الصورة حيث علّق عدد منهم على وجه الشبه بين نجمهم المفضل وشقيقته، وفيما قال أحد متابعيه: "فولة واتقسمت نصين"، كتب آخر: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض".