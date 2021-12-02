متابعة تستفز نوال الزغبي بعد إنتقادها كثرة إجرائها المقابلات.. وهكذا ردت عليها

أعربت النجمة نوال الزغبي، عن استيائها الشديد من انتقاد أي من متابعيها على "السوشيال ميديا"، بسبب كثرة إجرائها المقابلات التلفزيونية، موضحة أنه لا يحق لأحد أن يتدخل في الطريقة التي تدير بها عملها، بالإضافة إلى أن أي شخص لديه اعتراض من الممكن ألا يستمع للقاء بكل بساطة.وعلقت هذه المتابعة على الخبر الذي نشرته الزغبي، بأنها ستحل ضيفة على برنامج إذاعي مع المذيعة جيهان عبدالله، مقدمة برنامج "أجمد سبعة الساعة سبعة" على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلة: "بشهر واحد عملتي خمس مقابلات ثلاثة ع الراديو واثنين على TV.. مش كثير هيك حبيبة قلبي".وسريعاً ردت عليها نوال الزغبي، مستنكرة هذا العدد الكبير الذي قالته هذه المتابعة عن مقابلاتها التلفزيونية والإذاعية، قائلة: "كيف طلعوا معك هلقد!.. ويا ريت ما حدا يعلّمني كيف لازم اشتغل!.. وأكتر شي ما تسمعي اللقاء".