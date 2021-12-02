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فنون ومشاهير
جيسيكا عازار وزوجها في لندن... والصور الرومانسية حاضرة حتّى في مدينة الملاهي!
Lebanon 24
02-12-2021
|
06:30
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نشرت الاعلامية جيسيكا عازار صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من لندن، حيث ظهرت مع زوجها وشقيقتها وهما في مدينة الملاهي.
ولم تمنع أجواء المرح جيسيكا وزوجها من التقاط الصور الرومانسية، فظهرا في مدينة الملاهي وهما يعانقان بعضهما.
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جيسيكا عازار
لندن
مدينة الملاهي
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