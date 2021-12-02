جيسيكا عازار وزوجها في لندن... والصور الرومانسية حاضرة حتّى في مدينة الملاهي!

نشرت الاعلامية جيسيكا عازار صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من لندن، حيث ظهرت مع زوجها وشقيقتها وهما في مدينة الملاهي.

ولم تمنع أجواء المرح جيسيكا وزوجها من التقاط الصور الرومانسية، فظهرا في مدينة الملاهي وهما يعانقان بعضهما.