فنون ومشاهير

بونيتا سعادة تكشف كيف توفي والدها وهي إلى جانبه... وهكذا علّقت على خبر ارتباط مروان خوري

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:31
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كشفت الممثلة بونيتا سعادة أنها كانت تنام إلى جانب والدها في المستشفى طوال رقوده فيه لما يقارب الأسبوع. وقالت: "حاولت إيقاظه في أحد الأيام من أجل فحص دم، لكنه أمر الله كان قد وقع".


وردا على سؤال إن كانت تشعر بنقمة على الحياة، أجابت سعادة: "ربما شعرت بالنقمة في وقت سابق، ولكنني الآن متصالحة معها. لقد تأقلمت مع سنة صعبة على الصعيدين العائلي والوطني، بدأت بكورونا ووفاة والدتي، ثم انهيار الوضع الاقتصادي والمادي في البلد، وانتهت بوفاة والدي. أحاول التفكير بأن لله حكمته في كل شيء، وهي خير حتماً. ربما رحل والداي كي يرتاحا، لا سيما أنّ والدتي ما كانت لتقوى على العيش في ظل الظروف التي يمر بها لبنان اليوم، على عكس والدي الذي كان يقول دائماً "من لا يخسر لا يربح".

 
وفي سياق آخر، علّقت على خبر ارتباط الفنان مروان خوري الذي كان يجمعها به علاقة حبّ سابقة: "لا تعليق. ربما تزوّج، والموضوع لا يهمّني أبداً".
 
 
المصدر: لها
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