إيرينا شايك بإطلالة مثيرة في نيويورك (صور)

تألقت ايرينا شايك على السجادة الحمراء في نيويورك ليل الأربعاء خلال العرض الاول لفيلم "Nightmare Alley"، حيث تواجدت لمساندة زوجها الممثل برادلي كوبر. لبست ايرينا بدلة نسائية ذات لون داكن مفتوحة بشكل كبير على الصدر مما جعل اطلالتها مثيرة جداً.