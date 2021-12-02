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فنون ومشاهير
إيرينا شايك بإطلالة مثيرة في نيويورك (صور)
Lebanon 24
02-12-2021
|
14:20
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تألقت ايرينا شايك على السجادة الحمراء في نيويورك ليل الأربعاء خلال العرض الاول لفيلم "Nightmare Alley"، حيث تواجدت لمساندة زوجها الممثل برادلي كوبر. لبست ايرينا بدلة نسائية ذات لون داكن مفتوحة بشكل كبير على الصدر مما جعل اطلالتها مثيرة جداً.
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إيرينا شايك
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