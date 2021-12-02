لأول مرة...محامي شيرين عبد الوهاب يعلق على قضية "الطلاق" من حسام حبيب

نفى المحامي الدكتور حسام لطفي، بصفته وكيلاً للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، ما تردد مؤخراً عن وجود نزاع قانوني بين الزوجين يتعلق بأمور مالية، على الرغم من أنه رفض التعليق على موضوع الطلاق.وكانت أخبار قد انتشرت عن وجود فريق من المحامين بين شيرين وحسام حبيب، لتحديد حقوق كل منهما، ومطالبة حسام بالحصول على جزء كبير من الأموال لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية، ليجيب المحامي حسام لطفي :"أنا مستشار قانوني لهما ولا علم لي مطلقاً بهذا الحديث، ولم تتم إثارته مطلقًا".