فنون ومشاهير

لأول مرة...محامي شيرين عبد الوهاب يعلق على قضية "الطلاق" من حسام حبيب

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:54
A-
A+
Doc-P-892883-637740829389255029.png
Doc-P-892883-637740829389255029.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المحامي الدكتور حسام لطفي، بصفته وكيلاً للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، ما تردد مؤخراً عن وجود نزاع قانوني بين الزوجين يتعلق بأمور مالية، على الرغم من أنه رفض التعليق على موضوع الطلاق.
وكانت أخبار قد انتشرت عن وجود فريق من المحامين بين شيرين وحسام حبيب، لتحديد حقوق كل منهما، ومطالبة حسام بالحصول على جزء كبير من الأموال لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية، ليجيب المحامي حسام لطفي :"أنا مستشار قانوني لهما ولا علم لي مطلقاً بهذا الحديث، ولم تتم إثارته مطلقًا".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-02
15:33 | 2021-12-02
14:52 | 2021-12-02
14:20 | 2021-12-02
14:00 | 2021-12-02
11:59 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website