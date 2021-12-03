هند صبري: أحلم ببطولة فيلم أكشن نسائي

أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن أملها في تقديم فيلم أكشن نسائي، غير أنها لم تخف حزنها من صعوبة الأمر نتيجة الظروف الإنتاجية التي لا تفضل تقديم المرأة في أدوار الأكشن.وأضافت خلال ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت عنوان "لأنها أبدعت" - أن "حلمي يصطدم بواقع الإنتاج الذي لا يسمح للمرأة بتقديم الأكشن خاصة وأن التكلفة كبيرة إلى جانب المغامرة بفيلم غير معتاد على الجمهور".وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها تميل إلى الكوميديا كذلك رغم أن المنتجين يفضلون البطولة الرجالية في الكوميديا، غير أن أكثر من فنانة أثبتت خطأ تلك النظرية، بل وكسرت حاجز احتكار الرجال للكوميديا وعلى رأسهن النجمة ياسمين عبدالعزيز.ولفتت إلى أن هناك تجارب نسائية كوميدية، وعلى رأسها تجربة الفنانة سمير غانم، مشيرة إلى أن تلك التجارب تثبت جيدا أن الفنانات يمكن أن يقمن ببطولة سينمائية ودرامية في الكوميديا.