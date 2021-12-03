فنون ومشاهير

أول تعليق وردّ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها!

Lebanon 24
03-12-2021 | 02:07
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نشرت الإعلامية نضال الأحمدية مكالمة هاتفية مع النجمة شيرين عبد الوهاب، أكدت خلاله نبأ انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببنى شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى".

وأضافت شيرين: "على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".

وأكدت شيرين أنها الآن جاهزة للعودة بقوة لحياتها الفنية من جديد وهذا ما سيلمسه الجمهور خلال الأيام المقبلة، إذ أوشكت على الانتهاء من ألبومها الجديد.

كما قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في تصريح صحافي إن المكالمة تمت أمس الخميس بينها وبين شيرين عبد الوهاب، واليوم الجمعة ستنشر الجزء الثاني من المكالمة، مؤكدة أن ما ينشره حسام حبيب على حسابه غير منسوب إليه بل والدته هي التي تنشر.

وأكدت نضال الأحمدية أنه لا عودة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وذلك بحسب حديث شيرين معها، لافتة إلى أن شيرين صديقتها منذ عام 2004 والعلاقة بينهما علاقة أخوة، وعشنا أياما حلوة ومرة سويا، وحسام حبيب فرقها عن كل أصحابها دون استثناء وحديثنا حديث صديقة لصديقتها.
المصدر: اليوم السابع
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