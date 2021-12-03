رسالة غامضة من ابنة شيرين لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ"ح"... فهل قصدت والدها؟

قررت "هنا" ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب، المشاركة في إثارة الجدل حول طلاق والداها، حيث وجهت رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ"ح" في فيديو جديد، اقتطع منه صورة تداولها مستخدمو منصات السوشيال ميديا المختلفة.وسرعان ما أثارت الصورة التى ظهرت فيها ابنة شيرين عبد الوهاب، الكثير من التساؤلات، حيث أضافت أغنية "I hate you" على الفيديو، لتوجه رسالة غامضة قائلة: "إلى الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف الـ H "، ليربط عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا رسالتها الغامضة إلى المطرب حسام حبيب، تزامناً مع أنباء انفصاله عن والدتها.