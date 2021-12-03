فنان يخضع لعملية قسطرة في القلب.. هذا هو وضعه الصحي!

خضع الفنان السعودي رابح صقر، لعملية قسطرة فى القلب. وفي أول تعليق من قبله اعتذر من جمهوره الذي كان ينتظره عن احيائه الحفلات مشيرا الى ان العملية تكللت بالنجاح وهو بصحة جيدة وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: " جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة و ذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح و لله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".



جمهوري الحبيب….

أعتذر عن الحفلات العامه

خلال هذه الفتره وذالك

لإجرائي عملية قسطره في

القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم

الله لايوريكم مكروه في من تحبون 🌹🤍أحبكم ومشتاق

لكم❤️❤️🙏❤️❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021