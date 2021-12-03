فنون ومشاهير

فنان يخضع لعملية قسطرة في القلب.. هذا هو وضعه الصحي!

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:00
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خضع الفنان السعودي رابح صقر، لعملية قسطرة فى القلب. وفي أول تعليق من قبله اعتذر من جمهوره الذي كان ينتظره عن احيائه الحفلات مشيرا الى ان العملية تكللت بالنجاح وهو بصحة جيدة وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: " جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة و ذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح و لله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".

 
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