فنون ومشاهير

فنانة مصرية وزوجها محتجزان في المغرب... ويطلبان النجدة!

Lebanon 24
03-12-2021 | 03:07
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طلب الملحن مصطفى جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان، المساعدة من السفارة المصرية بالمغرب بعد احتجازهما هناك عقب توقف حركة الطيران.

وكتب جاد، عبر ستوري حسابه على إنستغرام: "أنا وكارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا".

وأضاف: "جميع خطوط الطيران بتلغي رحلاتها.. محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة القصوى.. شكرا".
 


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