فنانة مصرية وزوجها محتجزان في المغرب... ويطلبان النجدة!

طلب الملحن مصطفى جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان، المساعدة من السفارة المصرية بالمغرب بعد احتجازهما هناك عقب توقف حركة الطيران.وكتب جاد، عبر ستوري حسابه على إنستغرام: "أنا وكارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا".وأضاف: "جميع خطوط الطيران بتلغي رحلاتها.. محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة القصوى.. شكرا".