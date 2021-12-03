فنون ومشاهير

عمرو دياب وجاستين بيبر وديفيد غيتا بمكان واحد في السعودية

Lebanon 24
03-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-893090-637741342105817186.jpg
Doc-P-893090-637741342105817186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام، أعلن الهضبة عمرو دياب عن مفاجأة للجمهور وقرب طرح أحدث أغنياته بعنوان "لو بتحب" قبل نهاية العالم، ولكن لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة لجمهور الهضبة حيث يستعد لحدث عالمي ضخم. 

سباق سيارات
يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلاً كبيراً يوم الأحد القادم الموافق 5 كانون الاول في كورنيش مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
يُنظَّم الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" الذي يشهد عدداً من الفاعليات المهمة المتعلقة بسباق السيارات العالمي، ويشارك في الحفل المطرب العالمي جاستن بيبر، والـ"دي جي" العالمي ديفيد غيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة.

الأكثر استماعاً
 ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة " لو بتحب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي .
وعلى صعيد آخر، احتلت أغنية "انت الحظ" للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعاً على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوبcharts، وما زال عمرو دياب محتلاً المركز الأول كأكثر فنان استماعاً على يوتيوب متصدراً قائمة أكثر 100 فنان استماعاً في مصر.
يُذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، فيما يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد الذي من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-03
15:06 | 2021-12-03
14:00 | 2021-12-03
13:50 | 2021-12-03
12:44 | 2021-12-03
10:45 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website