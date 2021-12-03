عمرو دياب وجاستين بيبر وديفيد غيتا بمكان واحد في السعودية

قبل أيام، أعلن الهضبة عمرو دياب عن مفاجأة للجمهور وقرب طرح أحدث أغنياته بعنوان "لو بتحب" قبل نهاية العالم، ولكن لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة لجمهور الهضبة حيث يستعد لحدث عالمي ضخم.سباق سياراتيحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلاً كبيراً يوم الأحد القادم الموافق 5 كانون الاول في كورنيش مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.يُنظَّم الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" الذي يشهد عدداً من الفاعليات المهمة المتعلقة بسباق السيارات العالمي، ويشارك في الحفل المطرب العالمي جاستن بيبر، والـ"دي جي" العالمي ديفيد غيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة.الأكثر استماعاًومن ناحية أخرى، أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة " لو بتحب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي .وعلى صعيد آخر، احتلت أغنية "انت الحظ" للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعاً على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوبcharts، وما زال عمرو دياب محتلاً المركز الأول كأكثر فنان استماعاً على يوتيوب متصدراً قائمة أكثر 100 فنان استماعاً في مصر.يُذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، فيما يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد الذي من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.