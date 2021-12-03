20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هل قررت نوال بري الانتقال لموقع سياسي؟!
Lebanon 24
03-12-2021
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الإعلامية نوال بري إنها لم تترك الإعلام، إنما تركت قسم الأخبار السياسية التي كانت تعمل فيها والتي كانت تنقل من خلالها أخبار لبنان.
وفي حديثها لـ"لعربية"، قالت بري إنها أخذت فترة استراحة طويلة جداً من الأخبار لكن ليس نهائياً، لأنها لا تعرف ماذا تخبىء لها الحياة، معتبرة أن الإعلام كلمة كبيرة لذلك لم تتركه، فلربما قدمت يوماً ما برنامجاً معيناً، يكون من ضمن معرفتها وثقافتها وشخصيتها الإعلامية.
وتابعت أن "لبنان أتعبني نعم، ولم يعد عندي أمل في هذا البلد الذي لم يعد أصلاً يشبهني، ولو أنني لا أريد إحباط الناس، لكن للأسف هذه هي الحقيقة".
وأشارت بري إلى أنها في حال عادت وأطلت في الإعلام فسيكون من خلال محطة عربية وليست محلية، فهي لم ولن تقول وداعاً للإعلام.
وأضافت: "لا ولن أفكر في أن أكون في موقع سياسي، وماذا سأفعل لو كانت في هذا الموقع؟" كما قالت إنها لن تتعاطى أبداً في السياسة في لبنان بوجود هذه الطبقة الحاكمة لأنهم "لا يشبهوننا ولا نشبههم، وبعد عملي لفترة طويلة في الأخبار التي كانت كل حياتي عزلت نفسي عنها لأنني فعلاً وللأسف أٌصبت بالإحباط، ويبدو أنه سيمضي وقت طويل جداً قبل أن يعود هذا الوطن ليشبهنا".
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
00:05 | 2021-12-03
03/12/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار
16:52 | 2021-12-02
02/12/2021 04:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-02
02/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالإنخفاض.. فكم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالإنخفاض.. فكم سجل مساء اليوم؟
14:00 | 2021-12-02
02/12/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرداحي: سأستقيل غدًا
Lebanon 24
قرداحي: سأستقيل غدًا
15:27 | 2021-12-02
02/12/2021 03:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-12-03
رسالة غامضة من ابنة شيرين لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ"ح"... فهل قصدت والدها؟
07:28 | 2021-12-03
بعد صراع طويل مع المرض ودخوله قسم العناية المركزة منذ آب الماضي... وفاة هذا الفنان الكبير عن 90 عاما
05:00 | 2021-12-03
فنان يخضع لعملية قسطرة في القلب.. هذا هو وضعه الصحي!
03:07 | 2021-12-03
فنانة مصرية وزوجها محتجزان في المغرب... ويطلبان النجدة!
02:07 | 2021-12-03
أول تعليق وردّ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها!
00:00 | 2021-12-03
هند صبري: أحلم ببطولة فيلم أكشن نسائي
فيديو
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
03/12/2021 15:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
03/12/2021 15:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
03/12/2021 15:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact