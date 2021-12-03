فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تؤكد رسمياً: الطلاق وقع مع حسام حبيب وقررت فتح صفحة جديدة

Lebanon 24
03-12-2021 | 23:32
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أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في بيان إعلامي طلاقها من المطرب حسام حبيب، بعد زواج استمر مدة 3 أعوام.
وجاء في البيان: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية".
وأضاف البيان: "تهيب عبد الوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب".
وتابع: "هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضًا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائمًا في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما".
وأكدت شيرين في ختام بيانها أنها "قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي".
 
المصدر: لها
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