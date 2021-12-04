فنون ومشاهير

مايا رعيدي تنشر صورا لها من "برومو" حفل ملكة جمال لبنان 2019 الذي لم يحصل... ومتابع يعلّق: "عمرو ما حدا يورت"!

Lebanon 24
04-12-2021 | 00:54
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نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورا عبر حسابها على "انستغرام"، من "البرومو" الخاص لحفل ملكة جمال لبنان 2019 الذي لم يحصل بسبب الاوضاع التي يمرّ بها لبنان، وما تبعها من انتشار لفيروس "كورونا".
وعلّقت رعيدي على الصور، وقالت: "مشاعر مختلطة عند نشر هذه الصور... لقد تم حفظها في ألبومي لما يقارب عامين! لماذا؟ لأنه كان من المفترض أن يتم نشرها مع شريط فيديو يتم بثه ليلة انتخاب ملكة جمال لبنان 2019. لم يحدث هذا أبدًا ، وحقيقة أنني مع كثيرين آخرين نشعر بالحزن. نعم... ليس لأن هناك أهمية كبيرة لانتخاب ملكة جمال جديدة ، كما أنه ليس من الأهمية بمكان أن يشارك لبنان في المسابقات الدولية ... كل هذا هراء في رأيي خاصة في مثل هذه الأوقات لأن بلدي في المجموع قد مرّت عليه سنوات الأزمة والانهيار وهذا هو آخر شيء يجب أن يفكر فيه أي شخص... ما أتمناه هو أن تتلاشى هذه الأوقات المظلمة بشكل أسرع، من أجل انتعاش سريع ‍لجميع اللبنانيين في لبنان وخارجه.
ووافق متابعو رعيدي على تعليقها. فيما البعض رأى أن عدم انتخاب ملكة جديدة هو شيء جيّد، لانّ بالنسبة لهم مايا هي الملكة للابد. فقال أحد المتابعين: "عمرو ما حدا يورت انتي الملكة للابد".
 
 
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