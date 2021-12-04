فنون ومشاهير

إحتجاز فنان شهير في مطار دبي

Lebanon 24
04-12-2021 | 11:00
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كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، تفاصيل احتجازه في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة، بعد وصوله من السعودية، لإحياء بعض الحفلات في الإمارات.

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا موضحا: "مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة". 

المصدر: روسيا اليوم
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