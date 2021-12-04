سيرين عبد النور تكشف عن موقف محرج حدث بين زوجها وتامر حسني

حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين "سيرين" وبين أبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها في التمثيل.وقصت سيرين عبد النور موقفا محرجا حدث بين زوجها فريد رحمة والفنان تامر حسني خلال زيارته للبنان، ودعته على العشاء وحينها سألها تامر عن اسم زوجها فأخبرته بأنه "فريد"، ونسى تامر الاسم مرات عديدة، وفي كل مرة تقول له "زوجي اسمه فريد".