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فنون ومشاهير
مغني "بنت الجيران" يعلن نتيجة التحقيق معه في "الموسيقيين": تم النفي
Lebanon 24
04-12-2021
|
14:00
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نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من داخل نقابة المهن الموسيقية كشف من خلاله عن نتائج التحقيق الذي تم معه من قبل نقابة المهن الموسيقية في التهم الموجهة إليه بالإساءة لمصر.
وعلق كمال على الفيديو بقوله: "الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وفي انتظار البيان".
وقال عمر خلال الفيديو إنه قطع سفره إلى تركيا المتعلق بشغل خاص به من أجل التحقيق معه، مؤكداً أنه لم يقصد إطلاقا الإساءة إلى بلده، وتقدم بخالص الشكر لكل جمهوره على دعمهم المستمر له.
وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت بياناً صحافياً للرد على حالة الجدل حول عمر كمال بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة "خمور وحشيش" بكلمة "تمور وحليب"، مبرراً ذلك بأنه على أرض طاهرة.
وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: "مصر وطن مُقدس ومُصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذاً وأمان، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان".
ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: "فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق".
المصدر: لها
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