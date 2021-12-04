بعد إنتشار صور "الضرب".. الفنانة الشهيرة تؤكد: "كانت حقيقة لكن داخل العمل"

كشفت الفنانة دوللي شاهين، خلال تصريحات صحافية لها، عن حقيقة الصور التي تم تداولها منذ فترة وقيل وقتها إنها تعرضت للضرب من بعض النساء.وقالت دوللي إنها تشارك في مسلسل "المماليك" للمخرج حازم فودة والمؤلف هشام هلال، كضيفة شرف في الحلقات، مشيرة إلى أن المسلسل 60 حلقة وينتظر عرضه في بداية العام المقبل 2022.وعن تفاصيل تعرضها للضرب، أوضحت أن الضرب كان حقيقياً لكن ضمن السياق الدرامي لأحداث مسلسل "المماليك"، قائلة: "المخرج حازم فودة بيحب الضرب بجد، وأنا معرفتش ده غير يوم التصوير وفوجئت بـثلاث سيدات بدينات ويخبرهن بأنه يريد ضرباً حقيقياً في المشهد".

وتابعت مؤكدة أنها ظنت أن كلام المخرج مجرد مزاح، لأنها خافت من حجم السيدات بالفعل، قائلة: "أنا لو خدت قلم واحد منهن سأقع على الأرض، لكني استسلمت للأمر الواقع، ووجدت واحدة منهن تمسكني من شعري وتخبطني في الأرض، وجسمي كله كان كدمات، لأنه ضرب بجد شلاليت وبوكسات واتألمت بجد يومها".وأضافت أنها حينما شاركت صورها في المستشفى لم تكتب أي تعليق يوضح سبب وحقيقة الضرب، لافتة إلى أنها حققت هذا الصدى وتصدرت "تريند غوغل" بسبب خضة الصحغفيين عليها، قائلة: "أنا اتفاجأت بعد العودة إلى المنزل أن الموبايل به أكثر من 900 رسالة من أصدقائي الصحافيين وكل أصدقائي فعلًا كانوا مخضوضين".