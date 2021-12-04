محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون

أطلق النجم محمود مغربي أغنية جديدة بعنوان "حب ومشاعر" على قناته على "يوتيوب"، وصورها على طريقة "الفيديو كليب". وتحمل الاغنية الطابع الرومنسي ولاقت اعجاب الجمهور. والاغنية من الحان وتوزيع ناصر الاسعد، ماسترينغ محمد المقهور، وكلمات الشاعر محمد علي عثمان الذي سبق وتعاون مع كبار الفنانين من بينهم شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم.