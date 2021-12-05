فنون ومشاهير

فيديو يُشعل المواقع: هيفا وهبي تقلّد صاحبة عبارة "باي باي".. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-893610-637742773428739228.jpg
Doc-P-893610-637742773428739228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة هيفا وهبي وهي وهي تقلد الطفلة السعودية صاحبة عبارة "باي باي" .

 

وقد ظهرت هيفا بصورة عفوية وكانت بإطلالة كاجوال وقلدت الطفلة السعودية.

 

A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)


 
 

وانقسم رأي الجمهور حيث أحب البعض الفيديو واعتبر ان هيفا ظهرت بطريقة عفوية و"مهضومة"، في حين اعتبر البعض الآخر انها كانت مصطنعة وان الفيديو لا يليق بها. ما رأيكم أنتم؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-12-05
04:00 | 2021-12-05
03:00 | 2021-12-05
23:43 | 2021-12-04
16:00 | 2021-12-04
14:00 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website