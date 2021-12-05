فيديو يُشعل المواقع: هيفا وهبي تقلّد صاحبة عبارة "باي باي".. شاهدوا كيف بدت

تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة هيفا وهبي وهي وهي تقلد الطفلة السعودية صاحبة عبارة "باي باي" .

وقد ظهرت هيفا بصورة عفوية وكانت بإطلالة كاجوال وقلدت الطفلة السعودية.

وانقسم رأي الجمهور حيث أحب البعض الفيديو واعتبر ان هيفا ظهرت بطريقة عفوية و"مهضومة"، في حين اعتبر البعض الآخر انها كانت مصطنعة وان الفيديو لا يليق بها. ما رأيكم أنتم؟