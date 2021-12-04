أحلام تسكت فرقتها الموسيقية.. شاهدوا ماذا فعلت على المسرح (فيديو)

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مواقع التواصل الاجتماعي عقب موقفها مع طفل صغير طلب التقاط صورة تذكارية معها، خلال حفل غنائي أحيته في متحف اللوفر في أبو ظبي، لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الخمسين.

ورصد فيديو طلب الطفل من أحلام التقاط الصورة، فدعته إلى الصعود على المسرح، لكن الفرقة الموسيقية لم تتوقف عن العزف، فعلّقت قائلةً: "لن أغني حتى التقط صورة معه".

وكانت أحلام قد وجهت رسالة لمناسبة اليوم الإماراتي الخمسين عبر حساباتها الرسمية في الـ"سوشيال ميديا": "خمسون عاماً من الحب، خمسون عاماً من التقدم والازدهار، خمسون عاماً والبيت متوحد، خمسون عاماً من التقدم، وقدامنا خمسون عاماً من العطاء خمسون عاماً وبلادي الإمارات أجمل وأحلى، خمسون عاماً وافتخر أني انتمي لهذا الفخر دولتي الإمارات العربية المتحدة، بنت زايد أحلام".