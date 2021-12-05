فنون ومشاهير

معجب يرمي هاتفه على رأس الفنان محمد حماقي.. شاهدوا ردة فعل الأخير (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2021 | 11:00
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أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا في مدينة جدة بالسعودية ضمن فعاليات فورمولا 1 وسط حضور جماهيري كبير.

 

وتفاعل الجمهور السعودي بشكل واسع مع حماقي الذي قدم مجموعة مميزة من اغانيه الناجحة، كما حرص على التفاعل مع الجمهور.

 

وخلال الحفل وقع موقف طريف مع الفنان المصري من قبل احد الحضور، حيث انفعل الاخير بشكل كبير وقام برمي هاتفه الخلوي على المسرح ليرتطم برأس حماقي الذي ابتسم وأحضر الهاتف واعاده للمعجب.

 

 

المصدر: البوابة
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