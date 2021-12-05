بعد أخبار عن إصابته بكورونا.. شاهدوا عادل إمام في أحدث ظهور له

نشرت الصفحة الرسميّة للممثل المصري عادل إمام عبر موقع "فيسبوك" صورة جديدة في أحدث ظهور له .

وظهر إمام بإبتسامته المعهودة يجلس على كرسي. وطمأنت الصورة المحبّين خصوصاً بعد الشائعات التي انتشرت منذ أيام قليلة حول إصابته بفيروس كورونا .

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تمنوا الصحّة والعمر المديد للزعيم عادل إمام .

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية كان مسلسل "فالنتينو" الذي عرض في رمضان 2020، وكان من بطولة كل من داليا البحيري، وحمدي الميرغني، والراحلة دلال عبد العزيز، وتأليف أيمن بهجت قمر، ومن وإخراج رامي إمام.