جيسي عبدو تعرف الجمهور إلى عائلتها... شاهدوا كم تشبهها شقيقتها ميشا! (صور)

أمضت الممثلة جيسي عبدو نهارها اليوم مع عائلتها في لبنان. وللمناسبة، نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" حيث عرفت متابعيها إلى جدتها، بالاضافة إلى شقيقتها ميشا وابن الاخيرة. والجدير بالذكر أن ميشا تشبه جيسي الى حد كبير.