والد بطلة "شتي يا بيروت" يشيد بمسلسل ابنته: يا نجمة عمري... والاخيرة ترد: حبيبي يا بابا

نشر الصحافي والكاتب أحمد مكي، والد الممثلة زينة مكي، منشورا أشاد من خلاله بمسلسل "شتي يا بيروت" الذي تمثل فيه ابنته دور البطولة. وفي بداية المنشور توجه مكي إلى زينة بعبارة "ابنة عمري". لترد عليه الاخيرة "حبيبي يا بابا".