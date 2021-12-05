فنون ومشاهير

والد بطلة "شتي يا بيروت" يشيد بمسلسل ابنته: يا نجمة عمري... والاخيرة ترد: حبيبي يا بابا

Lebanon 24
05-12-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-893756-637743087608562018.jpg
Doc-P-893756-637743087608562018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الصحافي والكاتب أحمد مكي، والد الممثلة زينة مكي، منشورا أشاد من خلاله بمسلسل "شتي يا بيروت" الذي تمثل فيه ابنته دور البطولة. وفي بداية المنشور توجه مكي إلى زينة بعبارة "ابنة عمري". لترد عليه الاخيرة "حبيبي يا بابا".
 
مواضيع ذات صلة
زينة مكي تكشف عن شعورها مع بدء تصوير "شتي يا بيروت"
lebanon 24
05/12/2021 17:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نحو سنتين من الفراق...لقاء مؤثر بين زينة مكي وعائلتها (فيديو)
lebanon 24
05/12/2021 17:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

شتي يا بيروت

أحمد مكي

زينة مكي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2021-12-05
09:30 | 2021-12-05
08:40 | 2021-12-05
08:00 | 2021-12-05
06:00 | 2021-12-05
05:00 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website