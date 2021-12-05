ملكة جمال لبنان السابقة تظهر مع حبيبها الوسيم بإطلالة مثيرة... سهر ورقص وغناء! (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" حيث ظهرت يوم أمس مع حبيبها الوسيم وأصدقائها وهي ترقص وتغني معهم خلال سهرة جمعتهم في أحد الملاهي الليلة.وقد حرصت رزق على أخد صورة رومانسية مع حبيبها، وارتدت "كروب توب" مع بنطلون من الجلد. وظهر الاول وهو يمسك بيدها.