لبنان بعلبكي أحيا حفلة مع ماجدة الرومي على مسرح قصر المؤتمرات في الدوحة

أحيا المايسترو لبنان بعلبكي حفلة مع السيدة ماجدة الرومي على مسرح قصر المؤتمرات في الدوحة - قطر، وذلك برفقة الأوركسترا اللبنانية والأوركسترا الفيلهارمونية القطرية.ويحضر بعلبكي لحفل ميلادي في 23 من الشهر الحالي مع الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وكورال جامعة سيدة اللويزة في كنيسة مار يوسف.إشارة الى أن بعلبكي أحيا حفلا لمؤسسة "تكريم" التي يرأسها الإعلامي ريكاردو كرم، وذلك في كازينو لبنان قبل التوجه الى إحياء حفله في قطر.