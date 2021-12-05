جيمس بوند يعود من جديد





وتصدر فيلم “No Time to Die” في شهر تشرين الثاني الماضي أعلى المشاهدات في هوليود لعام 2021، وحقق واردات على شباك التذاكر بلغت 756 مليون دولار أميركي. وأكدت منتجة الفيلم، باربرا بروكلي، أن الفريق يرتب ويعمل على عودة بطل السلسلة الشهيرة من جديد وقالت، “يمكنكم التأكد من عودة جيمس بوند” إلى شاشات التلفاز، إذ سيتم عرض آخر أعماله على التلفاز، بحسب موقع “deadline”. أعلنت منتجة فيلم “No Time to Die”، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسلسلة جيمس بوند الشهيرة، أن البطل الخارق (العميل 007) سيعود من جديد إلى شاشة التلفاز عن طريق عرض فيلمه الجديد.وتصدر فيلم “No Time to Die” في شهر تشرين الثاني الماضي أعلى المشاهدات في هوليود لعام 2021، وحقق واردات على شباك التذاكر بلغت 756 مليون دولار أميركي. وأكدت منتجة الفيلم، باربرا بروكلي، أن الفريق يرتب ويعمل على عودة بطل السلسلة الشهيرة من جديد وقالت، “يمكنكم التأكد من عودة جيمس بوند” إلى شاشات التلفاز، إذ سيتم عرض آخر أعماله على التلفاز، بحسب موقع “deadline”.

وتابعت المنتجة، “كان من المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم عرض هذا الفيلم في دور السينما أولا لأنه يحتوي على مشاهد مذهلة جدا”. ونوهت المنتجة إلى أن الفيلم هو عبارة عن “وليمة بصرية بسبب الطريقة التي تم بها تصميمه والتقاط كل لقطة وكادر في الفيلم”.