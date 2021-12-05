فنون ومشاهير

آنا دي أرماس بديلة عن سكارليت جوهانسون

Lebanon 24
05-12-2021 | 23:00
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كشف موقع ديلي ميل البريطاني عن استعداد الممثلة الكوبية آنا دي أرماس لبطولة فيلم جديد باسم "Ghosted"، والذي سيتم عرضه على إحدى المنصات.
وأوضح التقرير أن العمل الجديد سيكون الأول لأرماس، بعد نجاح فيلمها الأخير في سلسلة جيمس بوند مع الممثل دانيال كريغ، وأنها بذلك ستحل محل النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون، التي اعتذرت عن عدم القيام بالدور، بسبب جدولها المزدحم.
ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجمة أرماس تجري مباحثات حاليا مع القائمين على سلسلة جون ويك، للانضمام إلى دور البطولة في الجزء القادم، لتجسّد شخصية قاتلة شابة تسعى للانتقام من الذين قتلوا عائلتها، مع النجم العالمي كيانو ريفز.
وظهرت أخيرا أرماس، المرشحة لجائزة غولدن غلوب، في أحدث جزء لجيمس بوند بعنوان No Time to Die بدور بالوما، عميل وكالة المخابرات المركزية الذي يساعد بوند (دانييل كريغ) في مهمته.
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