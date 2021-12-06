نجوم رزقوا بالأطفال في العام 2021

أحداث سعيدة عاشها النجوم في عام 2021، بينها استقبال العديد منهم للأطفال. منهم من ذاق طعم الأبوة او الأمومة لأول مرة كحالة النجم فارس كرم، والفنانة هبة طوجي، ومنهم من كرر تجربة الأمومة كالفنانة المصرية هبة مجدي. ومع مشارفة هذا العام على الإنتهاء، نرصد لكم أبرز النجوم الذين رزقوا بالأطفال خلال سنة 2021.ديانا كرزون تستقبل طفلتها الأولى "سلمى"الفنانة الأردنية ديانا كرزون حملت لقب الأم في أواخر شهر يونيو الماضي وأعلنت لمتابعيها خبر انجابها لطفلتها التي اسمتها "سلمى"، كما اعلنت عن حفظ الخلايا الجذعية لطفلتها في خطوة مستقبلية لعلاج اي أمراض محتملة لها. واستقبلت ديانا طفلتها بالترحيب بها في رسالة على انستغرام جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".هبة مجدي تنجب مولودها الثانيالفنان محمد محسن اعلن قبل أشهر قليلة عن انجاب زوجته هبة مجدي لمولودهما الثاني الذكر، كاشفا عن اطلاق اسم موسى عليه حيث كتب في تدوينة له عبر حسابه الخاص على الفيسبوك :" الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا، بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً ..(وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي) ..موسى محمد محسن".فارس كرم يستقبل طفلته الاولىفارس كرم، الفنان اللبناني، أعلن قبل اشهر ماضية عن استقبال ابنته الأولى، بعد ما يقارب عام من زواجه، فنشر صورة على حسابه بانستقرام ليد مولودته الأولى، وعبر عن فرحته بقدوم ابنته التي أطلق عليها إسم "مريم"، وكتب على انستقرام:" صرت متلك بي يا بييّ.. مريم يا فرحتي".نينا عبد الملك ترزق بطفلتها الثانيةنجمة ستار أكاديمي الفنانة اللبنانيّة نينا عبد الملك رزقت قبل فترة قصيرة بطفلتها الثانية، وشاركت جمهورها بمجموعة صور وفيديوهات قبل وبعد الولادة من غرفة احد مستشفيات ابو ظبي، كاشفة عن اطلاقها لاسم "كوينا صوفيا" على صغيرتها، فقالت "إجت البنّوت، واسمها كوينا صوفيا الشيخ".فاليري أبو شقرا ترزق بطفلتين توأمملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا رزقت بطفلتين توأم هذا العام، وشاركت جمهورها بالصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار مع طفلتيهما من غرفة الولادة.عبير سندر ترزق بمولودها الاولالفاشنيستا السعودية عبير سندر أعلنت في 3 مايو الماضي عن انجابها طفلها الأول من زوجها البريطاني ليام أونيل ونشرت عبر حسابها على خاصية الستوري انستغرام الصورة الأولى لطفلها، وعلقت قائلة : "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يارب احميه وبارك لنا فيه، ماشاء لله تبارك الله"