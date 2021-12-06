فنون ومشاهير

إليكم عقارات المشاهير الأعلى سعرًا للعام 2021.. إحداها وصل الى الـ 39 مليون دولار

Lebanon 24
06-12-2021 | 05:00
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يحرص بعض المشاهير حول العالم على تجديد منازلهم أو بيعها، من فترة لأخرى، والتي تقدر في سوق العقارات بملايين الدولارات سواء لقطع الديكور الثمينة التي تحتوى عليها أو لموقعها الجغرافي، أو حتى لمساحتها الواسعة، وقد قام بعض المشاهير خلال هذا العام ببيع عقاراتهم بملايين الدولارات، فمن هم  وفقاً لما ذكره موقع "insider"؟
-مزرعة توم كروز
باع الفنان العالمي توم كروز مزرعته الضخمة والتي تقع في ولاية كولورادو الأميركية مقابل 39.5 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، والتي اشتراها في عام 1994 ، وتحتوي المزرعة على قصر يبلغ مساحته 10000 قدم مربع على 320 فدانًا ويضم سبا وملعبًا رياضيًا ودار ضيافة من غرفتي نوم.

-منزل ذا ويكند
باع المغني ذا ويكند، منزله الذي يقع في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الذي كان يقضى فيه عطلته إلى المغنية مادونا مقابل 19.3 مليون دولار، والذي اشتراه في عام 2017 مقابل 18.2 مليون دولار وطرحه في السوق مرة أخرى في عام 2019 مقابل 25 مليون دولار، وباعه مؤخراً مقابل 19.3 مليون دولار في شهر نيسان الماضي.

والمنزل تبلغ مساحته  12500 قدم مربع ويحتوي على سبع غرف نوم، و دار ضيافة مكونة من غرفتي نوم ومسبح ومنتجع صحي وملعب لكرة السلة.


-منزل كيلي كلاركسون
باعت المغنية كيلي كلاركسون منزلها الذي يقع في كاليفورنيا بمبلغ 8.2 مليون دولار، والذي اشترته في 2018 مقابل 8.5 مليون دولار، وطرحته للبيع في ايار 2020 مقابل 9.995 مليون دولار ، لكنه رفع  من السوق عندما أعلنت المغنية طلاقها من زوجها، وطرحته مرة أخرى للبيع مقابل 8.2 مليون دولار، ويحتوي المنزل على ثماني غرف نوم و11 حمامًا وعوارض خشبية في السقف وبيت ضيافة من طابقين.


-قصر جاستن بيبر
باع  المغني الشاب جاستن بيبر قصره الذي يقع في بيفرلي هيلز بأقل من 8 مليون دولار بعد محاولته العثور على مشتري من خلال صفحته الخاصة على موقع "إنستجرام"، والقصر يبلغ مساحته 6100 قدم مربع وخمس غرف نوم وسبعة حمامات ومسرح منزلي.
المصدر: اليوم السابع
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