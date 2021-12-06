فنون ومشاهير

بعد غياب طويل.. هكذا أصبحت لبنى عبد العزيز الآن (صور)

Lebanon 24
06-12-2021 | 14:00
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بعد مضي سنوات طويلة على آخر ظهور لها في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، أطلّت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز من على السجادة الحمراء لهذا المهرجان بدورته الـ43، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر يليق بها، حيث لبّت دعوة المهرجان لها من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة في حفل ختامه.
 


وبكت عبد العزيز أثناء تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها "أكيارا"، الذي شاركت به ضمن أفلام "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وحرصت على توجيه الشُكر الى جميع الحضور.
 


وشهد حفل ختام "مهرجان القاهرة السينمائي" العديد من الفعاليات، حيث حصل فيلم "بنات عبد الرحمن" على جائزة الجمهور، والتي حملت اسم يوسف شاهين، ووجّهت الفنانة صبا مبارك الشُكر الى كل الجمهور المصري، ولجميع صُنّاع الفيلم، وكل من شجعها على استكمال الفيلم.


المصدر: لها
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