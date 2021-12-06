نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي بقميص النوم في فندق في دبي.وعلّق الجمهور: "يا الله كيف صايرة، كنتي أجمل ممثلة لبنانية"، "بتفزع"، "فيه اغلاط كتير بالوجه ما ظابط البوتوكس هالمرة".