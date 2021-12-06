فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!

Lebanon 24
06-12-2021 | 07:05
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي بقميص النوم في فندق في دبي.
 
وعلّق الجمهور: "يا الله كيف صايرة، كنتي أجمل ممثلة لبنانية"، "بتفزع"، "فيه اغلاط كتير بالوجه ما ظابط البوتوكس هالمرة".
 
 
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