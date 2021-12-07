فنون ومشاهير

قبلات وجرأة زائدة بين جيري غزال وزينة مكي.. مشهد تمثيلي تخطى الحدود! (صور وفيديو)

Lebanon 24
07-12-2021 | 02:00
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باتت المسلسلات العربية في الفترة الأخيرة "تصدم" المشاهدين بتضمنها مشاهد تتخطى الحدود الحمراء.

 

فقد تسبب مشهد في مسلسل "شتي يا بيروت" بموجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الممثل جيري غزال والممثلة زينة مكي بمشهد وصف بغاية الجرأة وهما يتلامسان وتلتصق أجسادهما ببعضهما البعض ثم يتبادلان قبلة على الشفاه رغم التشويش الواضح للقطة.

 
 
 
 
 
 

 

وهذا ليس المشهد الوحيد في العمل، حيث يظهر كل من الممثلين على السرير فتجلس زينة، التي تلعب دور "نور"، على السرير مغطية جسدها ومعصوبة العينين، في حين يظهر جيري، الذي يلعب دور الريس "عاصي"، عاري الصدر.

 

كما قال لها في أحد المشاهد: "شلحي كل تيابك".

 
 
 

وقد رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المشهد ما هو إلَّا تقليد لفيلم "Fifty Shades of Grey" الذين يعتبر من أجرأ الأفلام التي أنتجتها هوليوود، فكتب أحد المتابعين: "لما تطلب fifty shades of Grey من سوق الجمعة".

 

وأضاف آخر: "مبين مسلسل حلو في معاني دفينة".

 

وأعربت إحداهن عن حماسها لتكملة العمل، وكتبت: "توقعت كل شي الا انه عاصي يكون زبون كتير متحمسة للحلقات الجاية".

 

ويدور المسلسل حول عبثية الحياة التي يعيشها أبطال العمل، فتتداخل الأحداث بين الماضي والحاضر مُتناولة مواضيع شتى من بينها الانتقام والثأر بين الأخوة وأولاد العم، والخسارة بين أفراد العائلة الذين يبذلون جهدهم كي لا يفقدوا من يحبون.

 

والمسلسل من بطولة النجم السوري عابد فهد، وزينة مكي، وجيري غزال، وديما بياعة، وفادي أبي سمرا، وغيرهم. كما انه من إﺧﺮاﺝ إيلي السمعان، وتأليف بلال شحادات وإنتاج صادق الصباح.

المصدر: البوابة
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