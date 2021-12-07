تعليق مفاجئ من بلقيس حول طلاق شيرين عبد الوهاب

أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن دعمها الكامل ومساندتها للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.



وخلال لقائها مع برنامج Et بالعربي، قالت بلقيس إنها تواصلت مع شيرين عبد الوهاب في أعقاب طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب وأن من حق شيرين ألا تتحدث إلى أي شخص في هذه الظروف وأن تركز على نفسها أولا.

وكشفت بلقيس أن شيرين عبد الوهاب طلبت لقائها عندما كانت في زيارتها الأخيرة بمصر وتحدثا سويا في غرفة مغلقة مضيفة: "دي حياتها طبعًا، أنا عارفة بتمر بإيه، بس أنا فرحانة عشان دي بداية انطلاقة ليها".



وتابعت بلقيس: "أكيد الجواز بيأخر وشيرين دلوقتي في نقطة التحول أنا لما اتطلقت في 2021 كانت نقطة تحول عندي، فهي الآن في المرحلة دي.. مبروك ليها".