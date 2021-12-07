فنون ومشاهير

حسين الجسمي يُفاجئ الجمهور... استعاد وزنه الزائد مجددا! (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2021 | 03:00
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أحيا الفنان الاماراتي حسين الجسمي حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للإمارات على مسرح المجاز في الشارقة، وفاجأ الجميع بوزنه الزائد، والذي خسره قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن.

 

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغيّر شكل الجسمي، واعتبر العديد منهم أن الوزن الزائد يلائم وجهه ويزيده وسامة وجمالاً وحضورا على المسرح، بينما حذره البعض الآخر من استعادة وزنه السابق الذي كان عليه قبل العملية الجراحية، طالبين منه الانتباه أكثر الى صحته.

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