فنانة لبنانية تثير الجدل وتقول عن نفسها: "أنا فتاة سيّئة السمعة"! (صورة)

أثارت الفنانة نايا الجدل مجددا، بعدما فاجأت متابعيها على "انستغرام"، بكتابتها على الـ"bio" الخاصة بها أنها "فتاة سيئة السمعة".



وسألها المتابعون الغاضبون "نايا انتي مبسوطة؟". وقال آخر: "قهرتيني كنت احبك واحب صوتك".