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فنون ومشاهير
فنانة لبنانية تثير الجدل وتقول عن نفسها: "أنا فتاة سيّئة السمعة"! (صورة)
Lebanon 24
07-12-2021
|
08:00
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أثارت الفنانة نايا الجدل مجددا، بعدما فاجأت متابعيها على "انستغرام"، بكتابتها على الـ"bio" الخاصة بها أنها "فتاة سيئة السمعة".
وسألها المتابعون الغاضبون "نايا انتي مبسوطة؟". وقال آخر: "قهرتيني كنت احبك واحب صوتك".
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