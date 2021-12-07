فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تثير الجدل وتقول عن نفسها: "أنا فتاة سيّئة السمعة"! (صورة)

Lebanon 24
07-12-2021 | 08:00
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أثارت الفنانة نايا الجدل مجددا، بعدما فاجأت متابعيها على "انستغرام"، بكتابتها على الـ"bio" الخاصة بها أنها "فتاة سيئة السمعة".
 
وسألها المتابعون الغاضبون "نايا انتي مبسوطة؟". وقال آخر: "قهرتيني كنت احبك واحب صوتك".
 
 
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