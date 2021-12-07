فنون ومشاهير

هكذا احتفلت زوجة معتصم النهار بعيد ميلاده (صورة)

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:00
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احتفلت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، بمناسبة عيد ميلاد زوجها الـ37، من خلال نشرها صورة لهما من أحد المطاعم في دبي، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".
وكان قد واجه معتصم النهار وزوجته وابلاً من الشائعات عن انفصالهما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما حذفت كافة صورهما عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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