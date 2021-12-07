حادث مروع: نجل فنان مصري شهير سقط في ملاهي للأطفال.. أصيب بارتجاج في المخ وفيديو يوثق اللحظة

تعرَّض نجل الفنان المصري "أبو" إلى حادث مؤسف في مدينة ملاهي مخصصة للأطفال ما أدى إلى إصابته إصابات خطرة وكسر في أنفه.

وروَّت زوجة "أبو" تفاصيل الحادثة عبر مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وأشارت أن نجلها كان مدعوا لحفل عيد ميلاد صديقه، وعندما صعد للقفز من أعلى باتجاه الأسفل تعرَّض لارتجاج في المخ ولتهشم كامل في الأنف، وأضافت ان نجلها تقيَّأ دمًا لمدة 40 ساعة.

وأضافت نهال لهيطة أن ابنها يخضع لفحص طبي من أجل العلاج، من بعدها سيخضع لعملية تجميلية لأنفه، فهو غير قادر حاليًا على التنفس من أنفه وقد وُصِلَ بجهاز للتنفس، وأوضحت أن الأطباء غير قادرين على إجراء عملية جراحية لأنفه نظرًا لعدم قدرته على احتمال البنج بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

وأكَّدت نهال أن القائمين على المكان لم يتعاونوا معها منذ وقوع الحادث، لكن بعدما أدركوا أنها تخطط لمقاضاتهم بدأوا بمحاولة الاتصال بها، إلَّا أنها رفضت ذلك.

وأوضحت أن الشخص المسؤول عن اللعبة لم يكن مدربًا جيدًا كما لم يتوافر طبيب في المكان، وقالت: "أنا عاوزة أعرف فين الطبيب الذي يجب أن يتوفر بالمكان وكيف لا يكون هناك متخصص في تعليم الأطفال القفز أثناء اللعب".