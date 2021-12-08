فنون ومشاهير

أجمل صورة عن الأبوّة... ديفيد بيكهام يساعد ابنته في زراعة بعض الأشجار (صور)

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-894678-637745454714267280.jpg
Doc-P-894678-637745454714267280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، توفير وقت كافي لمساعدة ابنته "هاربر" في أنشطتها، والتي كانت آخرها المساعدة في زراعة بعض الأشجار ضمن مبادرة The Queen's Green Canopy للاحتفال باليوبيل البلاتني للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وشارك اسطورة الكرة الإنجليزية متابعيه وجمهوره بصور من كواليس زراعته لبعض الأشجار، حيث ظهر الثنائي في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهما يرتديان الملابس المخصصة للزراعة بينما تستعد هاربر لحفر الأرض وزراعة الشجرة الجديدة.

وتعتبر مبادرة The Queen's Green Canopy والتي يطلق عليها مظلة الملكة الخضراء، هي مبادرة غرس الأشجار على مستوي المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وهي مبادرة يتم تفعيلها سنوياً بدعوة الناس إلى زراعة شجرة لليوبيل.
 


المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:20 | 2021-12-08
07:34 | 2021-12-08
07:01 | 2021-12-08
06:35 | 2021-12-08
05:00 | 2021-12-08
03:00 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website