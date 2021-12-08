أجمل صورة عن الأبوّة... ديفيد بيكهام يساعد ابنته في زراعة بعض الأشجار (صور)

يواصل أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، توفير وقت كافي لمساعدة ابنته "هاربر" في أنشطتها، والتي كانت آخرها المساعدة في زراعة بعض الأشجار ضمن مبادرة The Queen's Green Canopy للاحتفال باليوبيل البلاتني للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.وشارك اسطورة الكرة الإنجليزية متابعيه وجمهوره بصور من كواليس زراعته لبعض الأشجار، حيث ظهر الثنائي في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهما يرتديان الملابس المخصصة للزراعة بينما تستعد هاربر لحفر الأرض وزراعة الشجرة الجديدة.وتعتبر مبادرة The Queen's Green Canopy والتي يطلق عليها مظلة الملكة الخضراء، هي مبادرة غرس الأشجار على مستوي المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وهي مبادرة يتم تفعيلها سنوياً بدعوة الناس إلى زراعة شجرة لليوبيل.