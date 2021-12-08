زيجات المشاهير الأكثر غموضا وسرية التي أثارت الكثير من البلبلة بين الجماهير بين مدافع عنها أو منتقد لها، ما زالت تفاصيل بعضها تتكشف مرة تلو الأخرى على الرغم من مرور السنوات عليها. فإليكم أبرز زيجات المشاهير الأكثر غموضا وسرية:زيجة الفنانة قمرزواج الفنانة اللبنانية قمر من رجل الأعمال المصري جمال مروان بقي في طي الكتمان والسرية ولم يتم الكشف عنه الا بعد النزاع بينهما في محاولة من قمر لإثبات نسب طفلها جيم والذي تقوله ان مروان والده بينما ينفي الأخير هذه الزيجة التي تمت بشكل عرفي. ولم تهدأ قمر حتى الآن إذ تقوم بين الفينة والأخرى بالهجوم على جمال مروان لرفضه الاعتراف بابنه.أحمد عز وأنغامزيجة الفنان أحمد عز وأنغام تُعد من الزيجات الأكثر سرية ولم يكن ليتم الكشف عنها لولا أزمة أحمد عز مع زوجته السابقة زينة التي دخل معها في نزاع بسبب رفضه الاعتراف بولديه منها. وفي خضم هذه الأزمة نشرت زينة عقد زواج عرفي لعز من الفنانة أنغام، وقام الطرفان بنفي الموضوع، ولكن اعترفت أنغام في ما بعد بالزواج وقالت إنه جرى بشكل رسمي وشرعي وأن الطلاق وقع عام 2012.شمس وسعد الصغيرالزواج السري والغريب الذي حصل بين الفنان سعد الصغير والراقصة شمس ظلت تفاصيله تتكشف حتى بعد سنوات على كشف الزيجة وانتهائها بالطلاق. وقالت الراقصة إنها تعرضت لتهديدات بالقتل هي وأسرتها من المطرب سعد الصغير، وقامت بنشر فيديوهات ومقاطع صوتيه مسجلة لسعد تسيء له. واتهمت شمس سعد الصغير بأنه أجهض جنينها رغما عنها عندما كانت حاملاً منه بطفلتها وأنها عانت بسبب هذا الإجهاض وأصيبت بضرر في الرحم. وتناولت الاتهامات أمور كثيرة بين الطرفين.قصي خوليفي صيف 2019 فاجأ الفنان السوري قصي خولي الجمهور باستقباله مولوده الأول رغم عدم إعلان زواجه من قبل. الخبر نزل كالصاعقة على متابعيه خصوصا أن خولي كان قد رفض الرد بشكل صريح على سؤال وجه له خلال وجوده في برنامج "مجموعة إنسان" يخص مسألة زواجه، حيث سأله الإعلامي علي العلياني عن حقيقة ما يشاع عنه إنه متزوج في السر؟ فأجاب وقتها: "قد أكون متزوجاً بالسر وقد أكون لا وعندما يحين الوقت سأعلن الخبر بنفسي". وبعد فترة من إعلان الزواج تعرضت زيجته لسلسلة من الفضائح بعد أن قامت زوجته مديحة بمشاركة فيديو عبر حسابها في انستقرام تنفي فيه تصريحات خولي حول اهتمامه بطفله والعناية التي يقدمها له، وهددت خولي بكشف المزيد من الحقائق واستمرت اتهامات مديحة لقصي خولي وسط صمت الأخير إلى ان هدأت الأمور بينهما.زيجة الفنانة شريهانلعلها الزيجة الأكثر غرابة هي زيجة الفنانة شريهان من زوج صديقتها إسعاد يونس، علاء الخواجة والذي استمر سراً لفترة طويلة حرصًا على مشاعر إسعاد، ولكن بعد ولادة طفلتهما الأولى "لؤلؤة" أعلن الثنائي الزواج، ووصل الخبر إلى الزوجة الأولى عن طريق الصحافة فغضبت جداً واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال، وبأنها لم تثمّن صداقتها إذ أدخلتها بيتها فخانت الأمانة. كما صرحت يونس خلال هذه الفترة بأنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته، فخرجت شيريهان لتؤكد أنها الزوجة الثانية لعلاء الخواجة، ولتتحول إلى ضرّة رسمية لصديقتها. وبعد مرض شريهان الخطير تقرّبت إسعاد من ضرتها ووقفت إلى جانبها ودعت لها بالشفاء وقررت بأن يعيش جميع أفراد العائلة بسعادة متجاوزة أزمة زواج صديقتها من زوجها.