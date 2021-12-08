للمرة الأولى عبد المنعم عمايري يرد على مشاهده الحميمة مع كندا حنا.. وهل يسمح لابنته بأداء مشهد قبلة؟ (فيديو)

في الفترة الأخيرة أثار الممثل السوري عبد المنعم عمايري والممثلة كندا حنا الرأي العام بعد ظهورهما في مشهد يتبادلان فيه القبل من فيلمهما "الإفطار الأخير" ومشاهد أخرى اعتبرت جريئة.

وبعد الضجة التي أحدثها الثنائي والانتقادات التي تعرضا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر عبد المنعم عمايري الرد على المتابعين وتعليقاتهم المستهجنة في مداخلة هاتفية في البرنامج الإذاعي "شام اف ام" مع الإعلامي السوري عطية عوض.

في بادئ الأمر رفض العمايري التعاطي مع الموضوع والحديث عنه مستهجنًا طريقة المذيع في طرح الأسئلة، لكن أوضح بعدها أنه ليس من قبّل كندا حنا بل شخصيته "سامي" ما يعني أن لا علاقة له بالموضوع، وقال: "شو دخلني أنا بشخصية سامي عبدالمنعم غير سامي".

وتابع: "كل ما يمر الزمن نزداد تخلـفاً.. أنا حينما يكون هناك مبرر درامي لأي مشهد حتى لو كان شو ما كان أنا بعمله وبعمله عن موت، والسبب إني عم بقدم فن".

وأعرب العمايري عن غضبه إزاء الهجوم والسب والشتم الذي تعرضت له زميلته، وقال: "كندا حنا متل أختي والله العظيم واللي باس كندا هو سامي شخصيتي بالفيلم وليس عبد المنعم عمايري.. الفنانة كندا حنا محترمة لأبعد الحدود والانتقادات التي طالتها تسيء لها ولعائتلها".

وعندما سأله المذيع إذا ما كان يرضى أن تقدم ابنته أو زوجته مشهد قبلة، هل يرضى بذلك، جاء رد الفنان كصدمة، قائلًا: "رح أجاوبك عليه بشكل حلو، بنتي إزا كانت ممثلة هي ما رح تكون هي، هي رح تكون الشخصية".

وأشار العمايري إلى أن مثل هذا المشهد لن يقدمه في مسلسل تلفزيوني نظرًا لعرض المسلسلات في بيوت الجميع، أما لأنه فيلم فإن فئة معينة بمقدورها مشاهدته وللأهل الأحقية في رفض مشاهدة عائلاتهم مثل هذه المشاهد.