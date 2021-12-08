ريتا إبنة زين العمر أصبحت شابة جميلة.. "كبرت البنوتة وصارت تعزمنا عالعشا" (صورة)

احتفل الفنان زين العمر بعيد ميلاد ابنته ريتا، ووجه لها رسالة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" وشارك متابعيه بصورة عائلية جديدة تظهر فيها ابنته ريتا التي لفتت الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها.



وظهرت الشابة مع أسرتها خلال الاحتفال بيوم ميلادها، ولفتت الأنظار بملامحها الجذابة والجميلة، ولاحظ العدد الأكبر من متابعي النجم اللبناني أن ريتا تشبه والدتها بشكل كبير.





وعلّق زين كاتباً: "اليوم عيد ميلاد حياتي ونور عيوني بنتي الوحيدة.. كبرت البنّوت وصارت تعزمنا عالعشا.. الله يحميكي بابا ويحمي إخواتك ويحمي الماما بحبكن كتير".



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت إعجاب عدد كبير منهم، وانهالت التعليقات التي تغزلت بالشابة وجمالها. وعلّق زين كاتباً: "اليوم عيد ميلاد حياتي ونور عيوني بنتي الوحيدة.. كبرت البنّوت وصارت تعزمنا عالعشا.. الله يحميكي بابا ويحمي إخواتك ويحمي الماما بحبكن كتير".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت إعجاب عدد كبير منهم، وانهالت التعليقات التي تغزلت بالشابة وجمالها.