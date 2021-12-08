عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"

أطلقت الفنّانة عبير نعمة أحدث أغنياتها المُنفردة بالتزامن مع اقتراب عيد الميلاد المجيد بعنوان "الميلاد الجايي" كهديّة لجمهورها، من إنتاج شركة "Universal Music MENA"."الميلاد الجايي" أغنية كلاسيكيّة رومانسيّة من كلمات وألحان وسام كيروز وتوزيع مارك بو نعّوم، أمّا الميكس والماسترينغ فلرالف سليمان.وعن هذه الأغنية الميلاديّة الخاصّة، قالت عبير نعمة: "الميلاد الجايي" هي أغنية تُجسّد قصّة حبّ، مكانها وزمانها عيد الميلاد المجيد. وهي تتناول حكاية امرأة وحيدة تنتظر حبيبها الغائب منذ زمن لظروف مُعيّنة، وتنقل الوجع والأمل في آن".وتابعت نعمة: "في ظلّ الظروف الصعبة التي نمرّ بها جميعاً وبخاصّة في لبنان، أردت أن تكون أغنية "الميلاد الجايي" قريبة من الواقع الذي نعيشه وأن تكون بعيدة كلّ البعد عن الأجواء الإستهلاكيّة التي يربطها الجميع بعيد الميلاد".وختمت عبير بالقول: "أردت أن تُحاكي أغنية "الميلاد الجايي" كلّ إنسان يعيش حالة انتظار خاصّة كلّ شخص لا يزال مُتمسّكاً ببصيص من الأمل وسط الظروف الصعبة التي يعيشها".تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في لبنان وتحت إدارة المُخرج سيمون سعيد، الذي استوحى من كلمات الأغنية للخروج بفكرة مُتميّزة خاصّة بعيد الميلاد المجيد. وكان سيمون سعيد قد صرّح أنّ كليب "الميلاد الجايي" هو بمثابة مزيج بين الحلم والواقع، وهو أراد أن يُلقي الضوء على أهميّة مُخيّلة الإنسان، فهي تُغذّي مشاعرنا وتمنحنا بصيصاً من الأمل والحريّة. وختم بالقول:"سنرى عبير نعمة في هذا الكليب ترسم عدّة لوحات وصور، وهي جميعها ثمرة ذكرياتها وخيالها مُجتمعين".